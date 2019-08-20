В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов

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В Алексинском районе Тульской области неизвестный сбил на машине трёх инвалидов-колясочников и скрылся с места происшествия.
В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«По предварительным данным, в понедельник (19 августа. — RT) вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», — указывается в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы и после получения медицинской помощи были отпущены.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение водителя.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.

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