СК начал проверку инцидента с моряками на танкере в районе Тамани

Южное следственное управление на транспорте СК России сообщило о начале проверки по факту обнаружения тела моряка в нейтральных водах Чёрного моря в районе Тамани.

«В настоящее время следователь выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главврач Темрюкской центральной районной больницы Андрей Шаталин сообщил РИА Новости, что украинский моряк, снятый с судна близ Тамани с признаками отравления, находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Он жив, состояние его тяжёлое — в реанимации. Признаки отравления имеют место быть. Похоже, какой-то, может быть, технический спирт… Каким-то спиртосодержащим напитком (отравился. — RT)», — сказал Шаталин.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что в результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Чёрном море скончались два человека. Сообщение в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск от капитана судна «Магус» (флаг Панамы) поступило в ночь на вторник, 20 августа. Уточнялось, что на борту танкера находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом.