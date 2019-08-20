Двое украинских моряков с судна у берегов Тамани умерли от отравления

В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Чёрном море скончались два человека, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.

Как уточняется, сообщение в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск от капитана судна «Магус» (флаг Панамы) поступило в ночь на вторник, 20 августа. Уточнялось, что на борту танкера находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом.

«Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир «Дерзкий», однако в ходе транспортировки мужчина умер», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что оба погибших являются гражданами Украины.