При экстренной посадке самолёта в Люксембурге никто не пострадал

В результате экстренной посадки в аэропорту Люксембурга самолёта авиакомпании Air France, направлявшегося из Москвы в Париж, никто не пострадал. Об этом сообщило посольство России со ссылкой на власти страны.

«Посольство получило официальное подтверждение от властей Люксембурга, что в результате экстренной посадки пострадавших нет, консульский сотрудник посольства уже работает в аэропорту», — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

Ожидается, что пассажиры в ближайшее время будут отправлены в Париж другим рейсом.

Ранее стало известно, что летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский в кукурузном поле после отказа обоих двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи чаек.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 в связи с неустойчивой работой двигателей не мог выполнить заход на аэродром вылета или на запасной аэродром и принял верное решение посадить самолёт на площадку перед собой.