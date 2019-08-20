Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
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- globallookpress.com
По его словам, экипаж самолёта принял такое решение в целях предосторожности из-за того, что включилось оповещение, связанное с системой торможения.
«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж всё же решил посадить самолёт», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы.
В июле сообщалось, что самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.