Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы компании.

По его словам, экипаж самолёта принял такое решение в целях предосторожности из-за того, что включилось оповещение, связанное с системой торможения.

«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж всё же решил посадить самолёт», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы.

В июле сообщалось, что самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.