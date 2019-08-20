Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

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Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы компании.
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

По его словам, экипаж самолёта принял такое решение в целях предосторожности из-за того, что включилось оповещение, связанное с системой торможения.

«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж всё же решил посадить самолёт», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы.

В июле сообщалось, что самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

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