Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

«Самолёт экстренно сел в аэропорту Калуги в 12:47 мск. Он выполнял рейс из Черногории в аэропорт Домодедово. Первый пилот потерял сознание. Причиной экстренной посадки стал обморок», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

По его словам, на борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. В данный момент самолёт находится в аэропорту Калуги.

Собеседник агентства добавил, что пилоту была оказана помощь и его везут в городскую больницу, в настоящее время он в сознании.

В понедельник, 8 июля, во Внуково благополучно сел развернувшийся из-за неисправности самолёт.

В июне в Красноярске самолёт из Японии совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира.