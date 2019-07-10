Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

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Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

«Самолёт экстренно сел в аэропорту Калуги в 12:47 мск. Он выполнял рейс из Черногории в аэропорт Домодедово. Первый пилот потерял сознание. Причиной экстренной посадки стал обморок», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона. 

По его словам, на борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. В данный момент самолёт находится в аэропорту Калуги. 

Собеседник агентства добавил, что пилоту была оказана помощь и его везут в городскую больницу, в настоящее время он в сознании. 

В понедельник, 8 июля, во Внуково благополучно сел развернувшийся из-за неисправности самолёт. 

В июне в Красноярске самолёт из Японии совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. 

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