В Красноярске вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолёт, совершавший рейс из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в аэропорту.
В Красноярске вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
  • © Александр Паниотов
  • РИА Новости

«Boeing летел из Японии в Польшу и сел в Красноярске, так как одному из пассажиров — мужчине около 40 лет — стало плохо. Его высадили и увезли в БСМП с семьёй», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что после дозаправки лайнер проследовал далее к месту назначения.

Ранее самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.

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