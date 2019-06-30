В Красноярске вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт, совершавший рейс из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в аэропорту.

«Boeing летел из Японии в Польшу и сел в Красноярске, так как одному из пассажиров — мужчине около 40 лет — стало плохо. Его высадили и увезли в БСМП с семьёй», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что после дозаправки лайнер проследовал далее к месту назначения.

Ранее самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.