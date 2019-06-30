В Красноярске вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
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- РИА Новости
«Boeing летел из Японии в Польшу и сел в Красноярске, так как одному из пассажиров — мужчине около 40 лет — стало плохо. Его высадили и увезли в БСМП с семьёй», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что после дозаправки лайнер проследовал далее к месту назначения.
Ранее самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.