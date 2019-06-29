Во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

Короткая ссылка
Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.
Во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

«Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы», — рассказал представитель.

Он также сообщил, что самолёт после дозаправки вылетит в пункт назначения.

В апреле сообщалось, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр», летевший рейсом Сургут — Москва, вынужденно сел в Тюмени из-за пассажира, которому стало плохо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить