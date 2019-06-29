Во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

«Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы», — рассказал представитель.

Он также сообщил, что самолёт после дозаправки вылетит в пункт назначения.

В апреле сообщалось, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр», летевший рейсом Сургут — Москва, вынужденно сел в Тюмени из-за пассажира, которому стало плохо.