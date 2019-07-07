Следовавший в Ростов-на-Дону самолёт сел в Уфе из-за недомогания пассажира
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- РИА Новости
«В 8:13 (мск) рейс авиакомпании «Ютэйр» 585 Сургут — Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в Уфе по причине ухудшения состояния здоровья пассажира», — приводит Интерфакс сообщение.
После осмотра врачи направили пассажира в уфимскую больницу №22.
В момент посадки на борту самолёта было 104 пассажира. Уточняется, что после завершения необходимых формальностей они продолжат путь по маршруту.
Ранее самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.
Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.