Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума». Ранее сообщалось, что российский Минздрав проведёт проверку эффективности этого не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата, при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.

«Безусловно, все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети родителей не терпели мучений», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что, к сожалению, под прикрытием этой темы случаются попытки распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным.

«Здесь нужно найти золотую середину, и вопросом этим давно занимаются», — добавил Песков.

19 августа стало известно, что Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу лекарства «Фризиум» в отношении матери больного ребёнка.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.