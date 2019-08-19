В Калининградской области пройдёт церемония в память о погибших в Первую мировую войну
- РИА Новости
Акция запланирована на 20 августа.
Программа также включает посещение экспозиций Гусевского историко-краеведческого музея имени Иванова «Великая и забытая» и «Великая война в семейных альбомах», которые рассказывают в том числе о Гумбиннен-Гольдапском сражении 1914 года.
Ожидаются представители Балтийского флота, военно-патриотических и молодёжных объединений, потомки участников войны, историки и краеведы.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.