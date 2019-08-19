МИД России осудил теракт в Кабуле
- РИА Новости
«Решительно осуждаем это варварское преступление. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
17 августа в Кабуле в ходе свадебной церемонии был совершён крупный теракт, в результате которого погибли 63 человека и более 180 получили ранения.
Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за взрыв на радикальное движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.