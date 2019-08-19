МИД России осудил теракт в Кабуле

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Министерство иностранных дел России осудило теракт в Кабуле и призвало власти Афганистана принять меры по обеспечению безопасности в стране.
МИД России осудил теракт в Кабуле
  • РИА Новости

«Решительно осуждаем это варварское преступление. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

17 августа в Кабуле в ходе свадебной церемонии был совершён крупный теракт, в результате которого погибли 63 человека и более 180 получили ранения.

США, ЕС и ООН осудили теракт.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за взрыв на радикальное движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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