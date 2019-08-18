В ЕС прокомментировали теракт на свадьбе в Кабуле

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Евросоюз намерен поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом и считает крайне важным, чтобы усилия по достижению мира в стране не были подорваны нападениями на гражданских лиц.
В ЕС прокомментировали теракт на свадьбе в Кабуле
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

«Накануне возможного соглашения о прекращении войны в Афганистане более 60 человек погибли и более 150 были ранены в результате нападения на свадебную церемонию в Кабуле. То, что должно было стать радостным и праздничным событием, было трагически уничтожено этим актом террора», — указывается в документе.

В ЕС также выразили соболезнования семьям погибших в результате взрыва в столице Афганистана.

17 августа в Кабуле во время празднования свадьбы произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли по меньшей 63 человека, более 180 получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за взрыв на талибов*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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