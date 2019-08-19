США осудили теракт в Кабуле

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США осуждают теракт во время празднования свадьбы в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека.

Об этом Болтон написал в Twitter.

We condemn in the strongest terms ISIS’ barbaric #kabulblast on the wedding party in Kabul that left nearly 63 dead and hundreds injured. The US stands with the Afghan government and people. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 18, 2019

«Мы осуждаем самым решительным способом варварский взрыв, который совершило ИГ*, во время свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибло 63 человека и ещё сотни пострадали. США поддерживают народ и правительство Афганистана», — говорится в сообщении.

17 августа в Кабуле во время празднования свадьбы произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли по меньшей 63 человека, более 180 получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за взрыв на радикальное движение «Талибан»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.