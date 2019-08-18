Генсек ООН осудил теракт в Кабуле

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт во время празднования свадьбы в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь резко осуждает произошедший 17 августа ужасный теракт на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 и пострадали около 180 человек», — отмечается в заявлении.

Гутерреш также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва в столице Афганистана.

17 августа в Кабуле во время празднования свадьбы произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли по меньшей 63 человека, более 180 получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил вину за взрыв на радикальное движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.