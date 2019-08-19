Директор ульяновской школы рассказал об убившем семью подростке
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«Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребёнком, общительным, он общался ровно со всеми одноклассниками, дружил, врагов у него не было. Он также активно участвовал в общественной жизни школы. Поэтому я в шоке от произошедшего», — приводит РИА Новости слова директора.
Он также опроверг информацию о том, что подросток пил.
Накануне в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет. Поблизости находилось тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий, подросток убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова в беседе с RT объяснила возможную причину агрессии подростка.