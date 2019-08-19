Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Таганский суд Москвы вернул полиции административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей в ходе несанкционированного шествия 10 августа в Москве.

«Суд вернул административный протокол в ОВД по Таганскому району в связи с нарушениями в его составлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

12 августа задержанная в ходе акции в Москве Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот. В документе говорилось, что врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Полиция Москвы начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки во время несанкционированной акции.