В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза. Как пишет газета «Известия», первым делом при покупке продукта нужно обратить внимание на условия его хранения.
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Продукт должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре от 0 до 18 °C, а упаковки майонеза не должны находиться на прямом солнечном свету.

В составе первыми двумя ингредиентами должны быть указаны растительное масло и яйцо. Как уточняют специалисты, в хорошем майонезе больше всего именно этих продуктов.

Около 40% состава занимают масло, вода и яичные продукты. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).  

Если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, значит, в составе его были использованы антиокислители и консерванты.

«Не стоит опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь», — рассказала директор департамента исследований ведомства Людмила Викулова.

Уточняется, что добавки не отразятся на качестве и безопасности продукта.

Осенью 2018 года в «Росконтроле» рассказали о проверке качества продаваемого в России оливкового майонеза. 

В августе Inforeactor, ссылаясь Роскачество, рассказал, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить