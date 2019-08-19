В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза. Как пишет газета «Известия», первым делом при покупке продукта нужно обратить внимание на условия его хранения.

Продукт должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре от 0 до 18 °C, а упаковки майонеза не должны находиться на прямом солнечном свету.

В составе первыми двумя ингредиентами должны быть указаны растительное масло и яйцо. Как уточняют специалисты, в хорошем майонезе больше всего именно этих продуктов.

Около 40% состава занимают масло, вода и яичные продукты. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, значит, в составе его были использованы антиокислители и консерванты.

«Не стоит опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь», — рассказала директор департамента исследований ведомства Людмила Викулова.

Уточняется, что добавки не отразятся на качестве и безопасности продукта.

Осенью 2018 года в «Росконтроле» рассказали о проверке качества продаваемого в России оливкового майонеза.

В августе Inforeactor, ссылаясь Роскачество, рассказал, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом.