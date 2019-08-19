Названы регионы России с самым доступным для населения бензином

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Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 тыс. 80 литров), Москвы (1 тыс. 798 литров) и Ненецкого автономного округа (1 тыс. 609 литров).

Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

В то время как меньше всего бензина на среднемесячную зарплату по стране могут купить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).

Аналитики на основе данных Росстата рассчитали объём бензина марки АИ-92, который могут купить жители различных регионов страны на среднемесячную зарплату.

Авторы также сравнили цены на бензин марки АИ-92. Так, в Челябинской области один литр такого бензина стоит 39,62 рубля, в то время как на Чукотке, Якутии и Магаданской области цена превышает 50 рублей за литр.

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