Названы регионы России с самым доступным для населения бензином
Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
В то время как меньше всего бензина на среднемесячную зарплату по стране могут купить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).
Аналитики на основе данных Росстата рассчитали объём бензина марки АИ-92, который могут купить жители различных регионов страны на среднемесячную зарплату.
Авторы также сравнили цены на бензин марки АИ-92. Так, в Челябинской области один литр такого бензина стоит 39,62 рубля, в то время как на Чукотке, Якутии и Магаданской области цена превышает 50 рублей за литр.
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