Эксперт оценил прогноз по ценам на топливо в России

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Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН оценил прогноз по ценам на топливо в России.
Эксперт оценил прогноз по ценам на топливо в России
  • РИА Новости

«Скорее всего, после отмены заморозки цен на рынке существенно ничего не изменится, поскольку в процессе заморозки цен компании пытались договориться с правительством об увеличении компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой. Правительство пошло навстречу нефтяным компаниям», — сказал он.

По его словам, стабилизации цен на внутреннем рынке способствует относительно спокойная внешняя конъюнктура.

Если говорить о бензине, то у России довольно высокий уровень запасов, а экспортная цена несущественно превышает внутреннюю, отметил эксперт.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на российских АЗС продолжится после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива, не исключено, что стоимость будет повышаться не раньше сентября.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о ценах на бензин в ЯНАО.

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