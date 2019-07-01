Эксперты дали прогноз по ценам на топливо в России

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Сдерживание цен на российских АЗС продолжится после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива, не исключено, что стоимость будет повышаться не ранее, чем в сентябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Эксперты дали прогноз по ценам на топливо в России
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остаётся», — считает он.

Он пояснил, что речь идёт о том, что в июле и, вероятнее всего, в августе «они не будут поднимать цены в рознице, соответственно, и на опте», то есть сдерживание де-факто продолжится.

По прогнозам эксперта, если к сентябрю нефтяники сообщат, что средств для компенсации не хватает и требуется снова увеличить демпфирующую надбавку, этому может противодействовать Министерство финансов, и тогда оставшиеся объёмы недополученных денег нефтяники могут получить за счёт роста цен на топливо.

«Поэтому если цены будут расти, то, скорее всего, в основном где-то в сентябре», — сказал Юшков.

Как считает другой эксперт — аналитик «Финам» Алексей Калачёв — если не произойдёт резкого роста стоимости нефти или падения рубля, то рост цен на бензин в пределах, которые близки к инфляции, удастся сдерживать, передаёт ТАСС. 

Артём Деев, руководитель департамента Amarkets, также не считает, что есть причины для резкого роста стоимости бензина.

«Обновлённый демпфер однозначно сдержит рост оптовых цен на топливо в пределах значений инфляции. Помогут в этом новому механизму относительно стабильные цены на нефть», — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что правительство не собирается продлевать соглашение о заморозке цен на топливо.

Эксперт Григорий Баженов прокомментировал НСН эти сообщения

Подробнее о том, как могут измениться расценки на АЗС до конца лета, читайте в материале RT.

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