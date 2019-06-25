Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

«Если сейчас заморозку не будут продлевать, это означает только одно: договорились о параметрах компенсирующего механизма, который должен сглаживать внешние колебания для ценовой динамики внутри страны, а также о том, из каких источников будет выделена субсидия для нефтяников», — заявил Баженов.

По его мнению, цены всегда растут именно из-за того, что розничная цена привязана к инфляции.

Ранее один из источников отметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, однако он задним числом сможет заработать уже с 1 июля.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о динамике цен на бензин в Ижевске.