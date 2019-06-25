Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо

Короткая ссылка
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо
  • РИА Новости

«Если сейчас заморозку не будут продлевать, это означает только одно: договорились о параметрах компенсирующего механизма, который должен сглаживать внешние колебания для ценовой динамики внутри страны, а также о том, из каких источников будет выделена субсидия для нефтяников», — заявил Баженов.

По его мнению, цены всегда растут именно из-за того, что розничная цена привязана к инфляции.

Ранее один из источников отметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, однако он задним числом сможет заработать уже с 1 июля.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о динамике цен на бензин в Ижевске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить