СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
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По словам собеседников, сдержать рост в пределах инфляции поможет демпфирующий механизм.
Как отметил один из источников, законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, однако он задним числом сможет заработать уже с 1 июля.
Отмечается, что на недавнем совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака были согласованы итоговые параметры механизма.
Как напомнили агентству, компании и кабмин договорились, что рост цен топлива на АЗС сохранится на уровне инфляции. Эти обязательства юридически не зафиксированы, но выполняются.
Ранее в правительстве назвали преждевременными опасения по поводу нового скачка цен на бензин.