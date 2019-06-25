СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Bychkov

По словам собеседников, сдержать рост в пределах инфляции поможет демпфирующий механизм.

Как отметил один из источников, законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, однако он задним числом сможет заработать уже с 1 июля. 

Отмечается, что на недавнем совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака были согласованы итоговые параметры механизма.

Как напомнили агентству, компании и кабмин договорились, что рост цен топлива на АЗС сохранится на уровне инфляции. Эти обязательства юридически не зафиксированы, но выполняются.

Ранее в правительстве назвали преждевременными опасения по поводу нового скачка цен на бензин.

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