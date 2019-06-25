СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

По словам собеседников, сдержать рост в пределах инфляции поможет демпфирующий механизм.

Как отметил один из источников, законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, однако он задним числом сможет заработать уже с 1 июля.

Отмечается, что на недавнем совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака были согласованы итоговые параметры механизма.

Как напомнили агентству, компании и кабмин договорились, что рост цен топлива на АЗС сохранится на уровне инфляции. Эти обязательства юридически не зафиксированы, но выполняются.

Ранее в правительстве назвали преждевременными опасения по поводу нового скачка цен на бензин.