В Удмуртии рассказали о динамике цен на бензин в Ижевске

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Цены на бензин в Ижевске в период с 10 по 17 июня сохранились на прежнем уровне, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Удмуртстат.
В Удмуртии рассказали о динамике цен на бензин в Ижевске
  • РИА Новости

Литр АИ-92 стоил 41,86 рубля, бензин марки АИ-95 — 45,17 рубля.

Стоимость литра АИ-98 составила 51,90 рубля, дизельного топлива — 45,83 рубля.

Ранее Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае.

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