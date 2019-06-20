В Удмуртии рассказали о динамике цен на бензин в Ижевске

Цены на бензин в Ижевске в период с 10 по 17 июня сохранились на прежнем уровне, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Удмуртстат.

РИА Новости

Литр АИ-92 стоил 41,86 рубля, бензин марки АИ-95 — 45,17 рубля. Стоимость литра АИ-98 составила 51,90 рубля, дизельного топлива — 45,83 рубля. Ранее Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае.