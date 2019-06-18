Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

Цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 17,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включённые в другие группировки, — на 11,8%», — отметили в Росстате.

В ведомстве добавили, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.

Ранее в Росстате сообщили, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.