Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае
- Reuters
«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включённые в другие группировки, — на 11,8%», — отметили в Росстате.
В ведомстве добавили, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.
Ранее в Росстате сообщили, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.