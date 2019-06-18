Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

Короткая ссылка
Цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 17,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае
  • Reuters

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включённые в другие группировки, — на 11,8%», — отметили в Росстате.

В ведомстве добавили, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.

Ранее в Росстате сообщили, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить