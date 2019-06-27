В Тюменской области рассказали о ценах на бензин в ЯНАО
- РИА Новости
Из документа следует, что в мае 2018 года литр топлива стоил в среднем 41,4 рубля, а в мае 2019-го — 45,23 рубля. Рост составил 103,5%.
Наибольший рост показали цены на дизельное топливо (на 106,6%) и бензин марки АИ-98 (на 107,3%).
Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.