В Тюменской области рассказали о ценах на бензин в ЯНАО

Цена литра бензина на АЗС Ямало-Ненецкого автономного округа за год выросла почти на четыре рубля, сообщает URA.RU со ссылкой на доклад Тюменьстата.

Из документа следует, что в мае 2018 года литр топлива стоил в среднем 41,4 рубля, а в мае 2019-го — 45,23 рубля. Рост составил 103,5%.

Наибольший рост показали цены на дизельное топливо (на 106,6%) и бензин марки АИ-98 (на 107,3%).

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.