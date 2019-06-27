В Тюменской области рассказали о ценах на бензин в ЯНАО

Короткая ссылка
Цена литра бензина на АЗС Ямало-Ненецкого автономного округа за год выросла почти на четыре рубля, сообщает URA.RU со ссылкой на доклад Тюменьстата.
В Тюменской области рассказали о ценах на бензин в ЯНАО
  • РИА Новости

Из документа следует, что в мае 2018 года литр топлива стоил в среднем 41,4 рубля, а в мае 2019-го — 45,23 рубля. Рост составил 103,5%.

Наибольший рост показали цены на дизельное топливо (на 106,6%) и бензин марки АИ-98 (на 107,3%).

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить