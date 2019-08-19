В Приморье сообщили об эвакуации около 170 человек из-за паводка

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Около 170 человек эвакуировано в Приморском крае из подтопленных территорий после тайфуна «Кроса».

Об этом сообщается на сайте администрации края.

«Электроснабжение населённых пунктов восстановлено. Подтоплено более 415 домов и 1 тыс. 250 придомовых территорий. Эвакуировано почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

В семи районах Приморья введён режим ЧП из-за подтоплений.

Ранее появилась информация о том, что  17 участков дорог подтопило в Приморском крае из-за тайфуна «Кроса».

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