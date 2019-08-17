В Приморском крае 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна «Кроса»

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В Приморском крае 17 участков дорог подтопило в результате тайфуна «Кроса». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации региона.
В Приморском крае 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна «Кроса»
  • © ГУ МЧС по Хабаровскому краю

«По состоянию на 17:00 (10:00 мск) 17 августа в результате тайфуна «Кроса» проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, продолжает работать техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды», — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений

В регионе также объявили штормовое предупреждение на 16—17 августа в связи с выходом тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря. 

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