Северный флот России провёл учения в Арктике

Объединённая группировка сил Северного флота России при поддержке авиации и подразделений Воздушно-десантных войск провела тактические учения на полуострове Таймыр, сообщили в пресс-службе флота.

«Сегодня на полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В ходе учений были задействованы большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», вертолёты, быстроходные десантные лодки, а также бронетранспортёры, боевые машины пехоты и плавающие снегоболотоходы.

Пехотинцы, десантники и военнослужащие мотострелковых подразделений отработали тактику ведения морского боя, а также захват и удержание берегового плацдарма.

Ранее моряки Северного флота провели учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.