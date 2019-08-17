В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

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РИА Новости

«В результате хлопка (газовоздушной смеси. — RT) разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было», — отмечается в сообщении пресс-службы. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина 1950 и 1952 годов рождения, они госпитализированы. «В доме находился газовый баллон, по предварительным данным, из него произошла утечка газа. Сам баллон не повреждён», — уточнили в МЧС. Ранее в жилом доме в Москве произошёл хлопок газа из-за нарушения правил использования газового оборудования. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места инцидента.