В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«В результате хлопка (газовоздушной смеси. — RT) разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было», — отмечается в сообщении пресс-службы.
В результате происшествия пострадали мужчина и женщина 1950 и 1952 годов рождения, они госпитализированы.
«В доме находился газовый баллон, по предварительным данным, из него произошла утечка газа. Сам баллон не повреждён», — уточнили в МЧС.
Ранее в жилом доме в Москве произошёл хлопок газа из-за нарушения правил использования газового оборудования.
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места инцидента.