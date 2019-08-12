Опубликовано видео с места хлопка газа в доме в Москве

Последствия хлопка газа с последующим обрушением стены в доме на юге Москвы попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

© РИА Новости / МЧС РФ

На месте инцидента видны осколки и выбитые части оконных рам. Ранее в МЧС сообщили, что на втором этаже пятиэтажного дома «произошёл хлопок газовоздушной смеси». В результате происшествия никто не пострадал.