Опубликовано видео с места хлопка газа в доме в Москве
Последствия хлопка газа с последующим обрушением стены в доме на юге Москвы попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
- © РИА Новости / МЧС РФ
На месте инцидента видны осколки и выбитые части оконных рам.
Ранее в МЧС сообщили, что на втором этаже пятиэтажного дома «произошёл хлопок газовоздушной смеси».
В результате происшествия никто не пострадал.
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