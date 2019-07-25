В Ленинградской области после взрыва газового баллона обрушился балкон
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«Поступила информация, что в результате взрыва газового баллона в жилом доме в посёлке Рахья произошло обрушение балкона», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Уточнялось, что это был хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.
Также URA.RU сообщало, что следователи назвали причину хлопка газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле.