В Ленинградской области после взрыва газового баллона обрушился балкон

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В посёлке Рахья Ленинградской области после взрыва газового баллона обрушился балкон. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Ленинградской области после взрыва газового баллона обрушился балкон
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«Поступила информация, что в результате взрыва газового баллона в жилом доме в посёлке Рахья произошло обрушение балкона», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Уточнялось, что это был хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.

Также URA.RU сообщало, что следователи назвали причину хлопка газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле.

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