СК начал проверку по факту взрыва газовых баллонов в жилом доме в Москве

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газовых баллонов в жилом доме на северо-востоке Москвы.

«Сегодня на лестничной клетке жилого дома, расположенного по улице Бестужевых в городе Москве, при проведении газосварочных работ произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данному факту... организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее сообщалось, что в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Уточнялось, что это был хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.