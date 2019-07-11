СК начал проверку по факту взрыва газовых баллонов в жилом доме в Москве
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- РИА Новости
«Сегодня на лестничной клетке жилого дома, расположенного по улице Бестужевых в городе Москве, при проведении газосварочных работ произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данному факту... организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее сообщалось, что в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Уточнялось, что это был хлопок газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом.