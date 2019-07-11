Следователи назвали причину хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Следователи назвали причину хлопка газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
Следователи назвали причину хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
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«Неправильное обращение с газовым оборудованием погибшим», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в связи с инцидентом принято решение отказать в возбуждении уголовного дела.

10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек.

14 июня в городе отменили режим ЧС.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области выявили более 1,5 тыс. нарушений в обращении с газом в январе.

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