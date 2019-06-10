Хлопок бытового газа произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле

В жилом доме в Нижнем Тагиле начался пожар после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано.

«Нижний Тагил, улица Черноисточинское шоссе, предварительно, произошёл хлопок бытового газа в квартире на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома с возгоранием», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Отмечается, что ударной волной мужчину из горящей квартиры выбросило на улицу, ему оказывается помощь.

Из подъезда проводится эвакуация людей.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.