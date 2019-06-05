На юге Москвы ликвидировали пожар в здании склада

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в складском помещении на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 «Б». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 23:14 пожар был локализован, в 23:18 — ликвидирован», — говорится в тексте.

Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.