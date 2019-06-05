На юге Москвы ликвидировали пожар в здании склада

Короткая ссылка
Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в складском помещении на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 «Б». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 23:14 пожар был локализован, в 23:18 — ликвидирован», — говорится в тексте.

Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить