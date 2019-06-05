На юге Москвы ликвидировали пожар в здании склада
Отмечается, что ЧП произошло по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 4 «Б». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
«Принятыми мерами в 23:14 пожар был локализован, в 23:18 — ликвидирован», — говорится в тексте.
Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.
Ранее сообщалось, что в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар.
Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.