В Москве эвакуирован ГУМ

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Посетителей Главного универсального магазина (ГУМ), расположенного на Красной площади в Москве, эвакуировали.
В Москве эвакуирован ГУМ
  • © Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на руководителя пресс-центра книжного фестиваля «Красная площадь». 

По её словам, здание торгового центра действительно эвакуировали.

«Говорят, что это просто плановая проверка. У нас всё на площади спокойно... Проходят встречи, ничего не отменено», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.

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