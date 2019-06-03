В Москве эвакуирован ГУМ

Посетителей Главного универсального магазина (ГУМ), расположенного на Красной площади в Москве, эвакуировали.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на руководителя пресс-центра книжного фестиваля «Красная площадь».

По её словам, здание торгового центра действительно эвакуировали.

«Говорят, что это просто плановая проверка. У нас всё на площади спокойно... Проходят встречи, ничего не отменено», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Рыболовство» на территории ВДНХ произошёл пожар.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.