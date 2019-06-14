В Нижнем Тагиле отменили введённый из-за хлопка газа в доме режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле, введённый после хлопка газа в многоквартирном жилом доме, отменён. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
В Нижнем Тагиле отменили введённый из-за хлопка газа в доме режим ЧС
  • РИА Новости

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации был снят с 20:00 по местному времени (18:00 мск) 14 июня 2019 года.

«Нормативный акт сегодня подписал глава города Владислав Пинаев», — заявили в администрации.

Уточняется, что решение принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в доме, в котором произошёл хлопок газа.

10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.

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