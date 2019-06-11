В Нижнем Тагиле введён режим ЧС после хлопка газа в жилом доме

Власти приняли решение ввести режим ЧС в Нижнем Тагиле Свердловской области, где в четверг, 10 июня, в многоквартирном жилом доме, по предварительным данным, произошёл хлопок бытового газа.

Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

«В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло вчера в Ленинском районе, на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить режим ЧС», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, это позволит городским властям оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов.

Ранее стало известно, что мужчина, который пострадал в результате хлопка бытового газа в жилом многоэтажном доме, скончался.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.