При хлопке газа в жилом доме под Владимиром обрушилась стена

Короткая ссылка
В Вязниковском районе Владимирской области после хлопка газа в жилом доме обрушилась стена, никто не пострадал.
При хлопке газа в жилом доме под Владимиром обрушилась стена
  • РИА Новости

«В населённом пункте Приозёрный на улице Пушкина произошёл хлопок газа в квартире №1 дома №116», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

В результате ЧП произошло обрушение стены в квартире, несущие конструкции здания не нарушены.

По предварительным данным, никто не пострадал, выясняются обстоятельства происшествия.

Спасатели проводят разбор завалов. 

По данным МЧС, из дома были эвакуированы десять человек, из них двое детей, погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины и его десятилетней внучки при взрыве газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить