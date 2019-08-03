При хлопке газа в жилом доме под Владимиром обрушилась стена

В Вязниковском районе Владимирской области после хлопка газа в жилом доме обрушилась стена, никто не пострадал.

«В населённом пункте Приозёрный на улице Пушкина произошёл хлопок газа в квартире №1 дома №116», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

В результате ЧП произошло обрушение стены в квартире, несущие конструкции здания не нарушены.

По предварительным данным, никто не пострадал, выясняются обстоятельства происшествия.

Спасатели проводят разбор завалов.

По данным МЧС, из дома были эвакуированы десять человек, из них двое детей, погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины и его десятилетней внучки при взрыве газа.