В Москве ограничат движение из-за массовой акции и фестиваля

Движение транспорта в нескольких районах Москвы будет ограничено в ближайшие выходные из-за проведения согласованной акции, фестиваля фейерверков «Ростех», полумарафона «Лужники» и проведения киносъёмок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

17 августа, с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении. В этот день на внешней стороне проспекта пройдет согласованная акция. С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ранее в ЦОДД заявили, что с 26 августа в Москве может ухудшиться дорожная ситуация.