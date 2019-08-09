Автомобилистов в Москве призвали пользоваться метро из-за непогоды

Жителям Москвы рекомендуется использовать метро вместо автомобилей, заявили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

«В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами», — говорится в сообщении в Twitter.

В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами. — Московский транспорт (@DtRoad) August 9, 2019

Ранее в ЦОДД предупредили московских водителей о возможном ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды вечером 9 августа.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.