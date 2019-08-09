ЦОДД предупредил об осложнениях на дорогах Москвы из-за непогоды
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас движение в городе оценивается в четыре балла. К вечернему часу пик движение может осложниться. ЦОДД напоминает водителям, что непогода негативно сказывается на видимости на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП», — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за непогоды власти Москвы закрыли парки города для посетителей.
8 августа синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера пятницы, 9 августа.