ЦОДД предупредил об осложнениях на дорогах Москвы из-за непогоды

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили московских водителей о возможном ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды вечером в пятницу, 9 августа.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас движение в городе оценивается в четыре балла​​​. К вечернему часу пик движение может осложниться. ЦОДД напоминает водителям, что непогода негативно сказывается на видимости на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды власти Москвы закрыли парки города для посетителей.

8 августа синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера пятницы, 9 августа.