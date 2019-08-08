Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призывают автомобилистов Москвы воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды.
Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Советуем пересесть на общественный транспорт, ожидаем ухудшения ситуации, если начнётся дождь, гроза и ветер», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с вечера четверга, 8 августа, до вечера пятницы, 9 августа.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столице ожидается погодный мини-коллапс с грозами и ветром в четверг и пятницу, 8 и 9 августа соответственно.

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