Власти Москвы закрыли парки города для посетителей из-за непогоды

В пресс-службе Мосгорпарка заявили, что столичные парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, будут закрыты 9 августа для посетителей из-за непогоды.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься, исходя из погодных условий», — указали в пресс-службе.

Ранее в МЧС Москвы предупредили, что 9 августа в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 23 м/с.

8 августа синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера пятницы, 9 августа.