ЦОДД спрогнозировал ухудшение дорожной ситуации в Москве с 26 августа

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В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявили ТАСС, что с 26 августа в Москве может ухудшиться дорожная ситуация.
ЦОДД спрогнозировал ухудшение дорожной ситуации в Москве с 26 августа
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как уточнили в ЦОДД, это связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году.

«Из года в год в последнюю неделю августа мы видим увеличение количества автомобилей. Приближается учебный год, многие возвращаются из отпусков в город. Начиная с 26 августа мы ожидаем увеличение количества автомобилей на 15—17%, в абсолютных значениях это плюс 100—125 тыс. автомобилей», — сказал собеседник.

Отмечается, что в центре столицы ожидают локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов.

Ранее в ЦОДД предупредили московских водителей о возможном ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды вечером 9 августа.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.

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