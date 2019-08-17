Застрявшие в турецком аэропорту туристы вылетели в Петербург

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Туристы из России, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом компании Nordwind.

«Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind», — цитирует РИА Новости представителя аэропорта.

400 пассажиров Nordwind ожидали вылета из Антальи c шести утра. 

22 июля более 500 человек не могли вылететь из Москвы в Анталью

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