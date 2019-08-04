Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов
- Reuters
«Авиакомпания Bulgaria Air отправила россиян в воскресенье двумя бортами, которые вылетели из Бургаса около 10 часов утра и из Варны около 14 часов (время совпадает с московским. — RT)», — цитирует Климанова ТАСС.
Он сообщил, что российское консульство будет работать с авиакомпанией для предотвращения повторения подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что более 200 россиян не смогли вылететь домой из Болгарии в субботу, 3 августа.