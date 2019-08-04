Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов

Российские туристы, рейсы которых были задержаны в Болгариив связи с проблемами с самолётами авиакомпании Bulgaria Air, вылетели на родину, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

«Авиакомпания Bulgaria Air отправила россиян в воскресенье двумя бортами, которые вылетели из Бургаса около 10 часов утра и из Варны около 14 часов (время совпадает с московским. — RT)», — цитирует Климанова ТАСС.

Он сообщил, что российское консульство будет работать с авиакомпанией для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что более 200 россиян не смогли вылететь домой из Болгарии в субботу, 3 августа.