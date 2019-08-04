Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии

Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

«Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолётов, потому что поломка даже одной машины ломает график полётов, тем более что запасные части для самолётов доставляются из других стран, на что требуется определённое время», — цитирует генконсула ТАСС.

По его словам, россияне должны были вылететь на родину утром в субботу, 3 августа.

«Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства и отправит наших туристов на родину рейсами из аэропортов Бургаса и Варны», — отметил он.

Ожидается, что первый рейс в Москву вылетит из Бургаса в течение ближайшего часа, а из Варны — после полудня.

3 августа РИА Новости со ссылкой на российское консульство в Варне передавало, что из болгарского Бургаса задержаны два рейса в московский аэропорт «Шереметьево».