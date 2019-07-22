Более 500 человек не могут вылететь из Москвы в Анталью

В московском аэропорту Шереметьево 536 человек, включая 107 детей, не могут вылететь в Анталью с 03:00 из-за поломки самолёта.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что вылет рейса ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолёте Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесён с 02:50 на 11:40.

В 12:00 пассажиры сели в лайнер, чтобы отправиться в Анталью, однако через полчаса полёт был вновь отложен. В настоящий момент ожидается, что люди смогут отправиться в Турцию в 19:00 на резервном самолёте.

Отмечается, что пассажирам были сначала предоставлены напитки и питание, а потом и гостиница.

По данным агентства, с длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но был отложен до 22:25.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с техническими проблемами.