Более 500 человек не могут вылететь из Москвы в Анталью
- ©Viktor Borzyh
- globallookpress.com
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Уточняется, что вылет рейса ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолёте Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесён с 02:50 на 11:40.
В 12:00 пассажиры сели в лайнер, чтобы отправиться в Анталью, однако через полчаса полёт был вновь отложен. В настоящий момент ожидается, что люди смогут отправиться в Турцию в 19:00 на резервном самолёте.
Отмечается, что пассажирам были сначала предоставлены напитки и питание, а потом и гостиница.
По данным агентства, с длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но был отложен до 22:25.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с техническими проблемами.